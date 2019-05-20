رياضة | ذهاب نهائي الكونفيدرالية.. كودجو يلدغ الزمالك في الوقت القاتل ويهدي نهضة بركان فوزا ثمينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذهاب نهائي الكونفيدرالية.. كودجو يلدغ الزمالك في الوقت القاتل ويهدي نهضة بركان فوزا ثمينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدف دون رد أمام مضيفه نهضة بركان باللقاء الذي جمع الفريقين بالملعب البلدي ببركان بالمغرب بذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عمر صلاح في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع ومحمود عبدالعزيز “زيزو” وطارق حامد ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة حماسية وسط هتافات الجمهور المغربي المؤازر لفريقه وكانت المبادرة الهجومية للزمالك بالحصول على ركنية وفرصة للزمالك بعدها من عرضية عن طريق عبدالله جمعة ليسددها محمود علاء وتخرج أعلى مرمى نهضة بركان ليضيع فرصة هدف أول للزمالك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

ويحاول أصحاب الأرض شن هجمات على مرمى الزمالك وعرضية أرضية لنهضة بركان تصل سهلة في يد الحارس عمر صلاح في الدقيقة السابعة .

بعدها هجمة منظمة وفرصة ضائعة لنهضة بركان بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع ثم تسديدة أخرى يتصدى لها محمود علاء ليسددها عويدار لاعب نهضة بركان قوية تخرج بجوار القائم الأيمن لحارس الزمالك إلى خارج الملعب .

ويحاول لابا كودجو فتح ثغرة لكن دفاع الزمالك يشتتها الدفاع الذي نجح في تأمين المنطقة الخلفية أمام هجمات الفريق المغربي .

ويمرر لاعبو بركان عرضية من عمر المنساوي داخل منطقة الجزاء ورأسية من لاما كودجو ترتطم بالقائم الأيمن ثم ترتد إلى عويدار يسددها بيسراه يتصدى لها عمر صلاح لينقذ مرماه ببسالة في الدقيقة 15 من عمر المباراة .

ويتوغل كهربا في دفاعات الفريق المغربي وتضيع الكرة في النهاية بعد عرضية أرضية يشتتها الدفاع بعدها يبعد عمر صلاح تسديدة من كودجو ويتصدى لها ببراعة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء .

ويرد الزمالك بمحاولات عن طريق السعيد وكهربا لكن يتصدى لها دفاع نهضة بركان بعدها تنحصر الكرة في وسط الملعب بين الفريقين بدون خطورة على المرميين .

ويحاول أحمد زيزو تسديد الكرة لكنها ترتطم بالدفاع وتصل سهلة للحارس المغربي في الدقيقة 27 من عمر المباراة بعدها يحاول لعشير لاعب نهضة بركان تسديد الكرة لكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية .

ويحاول أصحاب الأرض بكرة طويلة خلف دفاع الزمالك يقابلها دايو لاعب نهضة بركان برأسية قوية تمر على يسار عمر صلاح حارس الزمالك إلى خارج الملعب في الدقيقة 30 من عمر المباراة .

وعرضية من الجانب الأيمن للفريق المغربي ويستمر صلاح على تألقه في الزود عن مرماه ويتصدى لها بثبات بعدها يحاول السعيد بتسديدة قوية تمر على يسار حارس نهضة بركان إلى خارج الملعب لتضيع فرصة واعدة للزمالك في الدقيقة 34 من عمر المباراة .

ويفسد دفاع الزمالك محاولات نهضة بركان المغربي ويؤمن المنطقة الخلفية ومن إحدى الهجمات المغربية يشارك المهاجم مع عمر صلاح ليتلقى الحارس العلاج داخل أرض الملعب ويكمل المباراة .

وعرضية جديدة من الفريق المغربي يبعدها النقاز لركنية ويتم تنفيذ الكرة عرضية تصل إلى داخل منطقة الجزاء ورأسية تصل عند لابا كودجو لكن القائم يتصدى للكرة ثم تصل إلى إسماعيل المقدم يسددها لكن كرته تخرج أعلى مرمى الزمالك إلى خارج الملعب في الدقيقة 43 من عمر المباراة .

ويمر كهربا متوغلا في دفاع نهضة بركان ويمررها عرضية لكنها تمر أمام أوباما تضيع معها فرصة جديدة للزمالك وتمر اللحظات الأخيرة بدون جديد ويحتسب الحكم الزامبي دقيقة وقت بدل ضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

ومع بداية الشوط الثاني استمر الزمالك بتشكيلته الأساسية بدون تغيير ويحاول الفريق المغربي أيضا عن طريق كودجو ولكن تمركز دفاع الزمالك حال دون أي خطورة على مرمى عمر صلاح .

Advertisements

ومع حماس المباراة من جانب الفريقين والالتحام بين اللاعبين سقط الثنائي عمر السعيد وزيزو بعد تدخل عنيف من دفاع نهضة بركان بعدها يسقط السعيد على الأرض ويقوم بعد تلقى العلاج لكن الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه مهاجم الزمالك والذي سيغيب عن مباراة العودة للإيقاف .

بعدها يحاول الفريق المغربي المرور من دفاع الزمالك وفتح جبهات من جانبي الملعب ويسدد بكري الهلالي من على حدود المنطقة لكنها تمر أعلى عارضة الزمالك بدون خطورة في الدقيقة 55 من عمر المباراة .

ويتوغل السعيد من الجانب الأيمن لكن المدافع دايو يبعدها عن منطقة الخطورة ومن جديد الزمالك يحاول من الجانب الأيمن وهذه المرة عن طريق النقاز ومراوغة ناجحة انتهت بتمريرة عرضية خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى كهربا الذي استلم الكرة وسدد الكرة نحو الشباك، لكن حارس المرمى تألق وتصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 57 من عمر المباراة .

ويتدخل النقاز بقوة على حمدي لشعير لاعب نهضة بركان ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ظهير الزمالك التونسي ليتأكد هو الآخر غيابه عن مباراة العودة بين الفريقين للإيقاف .

ويسدد عمر النمساوي الكرة من ركلة حرة يتصدى لها بثبات المتألق عمر صلاح بعدها يصطدم الهلالي بطارق حامد ويسقط الثنائي على أرض الملعب لكنهما يستكملا المباراة .

ويهدر كهربا فرصة هدف محقق بعد أن توغل في دفاعات الفريق المغربي لينفرد بالحارس ويحاول إيداع الكرة خلال طلوع الحارس من مرماه لكنها تمر بجوار القائم الأيمن وتضيع معها فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

ويدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته بنزول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد “زيزو” في الدقيقة 69 من عمر المباراة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة .

ويحصل الفريق المغربي على ركنية تصل عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك وحاول لشعير تسديد الكرة بقدمه نحو الشباك، لكن طارق حامد تصدى للكرة وتم إبعادها إلى خارج الملعب إلى ركنية بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من سلامة الموقف الدفاعي للزمالك .

وتألق جديد للحارس عمر صلاح ويتصدى لتسديدة من عمر النمساوي ببراعة ويحولها إلى ركنية في الدقيقة 75 من عمر المباراة ويتعرض محمود علاء للإصابة ويخرج ليتلقى العلاج .

ويدفع الجهاز الفني للفريق بثاني تغييراته بنزول محمد إبراهيم بدلا من كهربا في الدقيقة 79 من عمر المباراة ويسدد عمر النمساوي ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الزمالك لكنها مرت أعلى العارضة بدون خطورة .

ويسدد إبراهيم حسن كرة قوية على حدود منطقة الجزاء نحو يمين حارس المرمى، لكن الكرة مرت من جانب القائم وخرجت إلى خارج الملعب في الدقيقة 84 من عمر المباراة .

وتدخل المباراة في مراحلها الأخيرة وسط اندفاع هجومي للفريق المغربي وحاول محمد إبراهيم وإبراهيم حسن شن هجمات مرتدة لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على المرمى .

ويحتسب الحكم ركلة حرة على عمر السعيد بعد تدخله مع لاعب نهضة بركان ومن ضربة ثابتة لنهضة بركان ترسل داخل منطقة الجزاء ورأسية داخل المنطقة لكن عمر صلاح يواصل التألق ويتصدى للكرة بثبات .

ويواصل صلاح حارس الزمالك الواعد ورجل المباراة الأول تألقه ويزود عن مرماه من هجمة مغربية ليتصدى لها بثبات في الدقيقة 89 من عمر المباراة وبعدها يشير الحكم الزامبي لاحتساب 5 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني .

ويحصل الفريق المغربي على ركلة ركنية تصل عرضية يشتتها النقاز بعدها حاول لاعبو بركان المرور من الجانب الأيسر لكن الكرة مرت لضربة مرمى بعدها أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الحارس عمر صلاح بداعي إهدار الوقت .

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع توغل لابا كودجو في الجانب الأيسر ليدخل منطقة جزاء الزمالك ويمررها عرضية ويتصدى لها عمر صلاح وتعود له من جديد ليودعها الشباك معلنا تسجيل هدف التقدم لفريقه في اللحظات الأخيرة .

وانتهى اللقاء بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد قبل مباراة العودة بين الفريقين ببرج العرب المقرر لها الأحد المقبل .