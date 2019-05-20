رياضة | الزمالك يفقد مهاجمه الأساسي أمام نهضة بركان في لقاء العودة بنهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفقد مهاجمه الأساسي أمام نهضة بركان في لقاء العودة بنهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة العودة أمام نهضة بركان بنهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية .

وحصل السعيد على البطاقة الصفراء في لقاء الذهاب الذي يجمع الفريقين حاليا بالملعب البلدي ببركان وهي البطاقة الثانية له ليتأكد غيابه عن مباراة العودة ببرج العرب المقرر لها الأحد المقبل .

ويعد السعيد هو المهاجم الأساسي للزمالك في الفترة الحالية في ظل غياب حميد أحداد عن المشاركة مع الفريق لرؤية فنية للجهاز الفني وكذلك استمرار مواطنه المغربي خالد بو طيب في مرحلة التأهيل .

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