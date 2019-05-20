اونلاين | يوتيوب beIn zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر yalla shoot كورة لايف يلا شوت kora

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يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار يوتيوب نهائي الكونفدرالية الافريقية، مواجهة صعبة على الفريق الأبيض الذي سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء العودة بالقاهرة خاصةً في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق المغربي على ملعبه ووسط جماهيره التي ستملأ المدرجات لمساندة اللاعبين، ونقدم نقل حي مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان مباشر اليوم عبر أون سبورت كورة اون لاين.

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الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع في نهائي الكونفدرالية، نوضح لكم موقف الفريقين في الدوري المحلي، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة، فيما يأتي نهضة بركان بالمركز السابع من جدول الترتيب بعدما جمع 37 نقطة فقط.

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الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار، وبلغ الفارس الأبيض نهائي البطولة بعدما تخطى عقبة النجم الساحلي بنتيجة 1-0 بمجموع المباراتين، فيما كان صعود نهضة بركان المغربي على حساب الصفاقسي بنتيجة 3-2 ذهاباً وإياباً، وننقل لكم مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت يلا كورة اونلاين kora star ليتمكن عشاق الساحرة المستديرة من الاستمتاع بالقمة الكروية الكبيرة.

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تشكيلة الزمالك الرسمية: حراسة المرمى: عمر صلاح، خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – عبد الغني- حمدي النقاز، خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمود عبد العزيز، الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد “زيزو”، وفي الهجوم: عمر السعيد.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم أمام نهضة بركان، التعادل سيكون نتيجة جيدة للغاية لأبناء ميت عقبة قبل خوض مباراة الإياب على ملعبهم، مشاهدة ماتش الزمالك ونهضة بركان مباشر يلا شوت توداي بالتعليق العربي المتميز.

ويعد المهاجم السابق للزمالك باسم مرسي هو هداف مواجهات الأبيض ضد الفرق المغربية بعدما تمكن من هز شباكهم في ثلاث مرات.

تشكيلة نهضة بركان الأساسية أمام الزمالك جاءت كالتالي: عبد العالي المحمدي – عمر النمساوي – إسماعيل المقدم – يوسوفا دايو – سهيل يشو – بكر الهيلالي – سمير عويدار – أمين الكأس – محمد فرحان – حمدي العشير – لابا كودجو.

أطلق حكم اللقاء صافرة بداية الزمالك ونهضة بركان بث مباشر والنتيجة لا تزال تعادل سلبي بين الفريقين على الرغم من الهجمات التي يحاول صناعتها الفريق المغربي.

ربع ساعة مرت من يلا شوت مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر ويهاجم اصحاب الارض بشكل قوي لمباغتة لاعبي الأبيض وإحراز هدف التقدم.

هجمات بالجملة من جانب لاعبي نهضة بركان على مرمى الحارس عمر صلاح ولكنه يتصدى بكل براعة ويحافظ على مرماه خالياً من الأهداف.

انتهت دقائق الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان يلا شوت بنتيجة 0-0 وعاند الحظ اصحاب الارض في أكثر من فرصة ارتطمت بالقائم.

استحواذ تام على الكرة من فريق النهضة ولكن دون أن ينجح أحد اللاعبين من إحراز الهدف الأول في مرمى الحارس عمر صلاح المتألق.

لحظات عصيبة على لاعبي الفريقين حيث يأمل كل فريق في تحقيق الانتصار بأي طريقة رغم صعوبة ذلك.

محمود كهربا يضيع انفراد تام بغرابة شديدة ليحرم الزمالك من تسجيل أولى اهداف اللقاء.