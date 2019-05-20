شكرا لقرائتكم الهلال يستعرض الصدارة أمام الدحيل القطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 00:42

يحل فريق الهلال ضيفاً على نظيره الدحيل القطري، مساء (الإثنين) على ملعب عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.



ويسعى لاعبو الهلال إلى نفض أحزان خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بالفوز على الدحيل القطري لتأكيد أحقيتهم بصدارة المجموعة التي حسمها الفريق الأزرق منذ الجولة السابقة عندما تغلب على العين الإماراتي بهدفين من دون رد.

ضمن الهلال تأهله إلى دور الـ16 متصدراً ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وهزيمة واحدة.

وهو الحال ذاته مع الدحيل القطري، الذي ضمن وصوله أيضاً إلى الدور المقبل بعد احتلاله المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 8 نقاط، يذكر أن الهلال تمكن من الفوز على الدحيل في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبات اللقب الآسيوي الحلم والهدف المقبل الذي يراود جماهير الهلال، حتى لا يخرج فريقهم خال الوفاض من البطولات في الموسم الحالي.