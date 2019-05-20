شكرا لقرائتكم نادال يتوج باللقب التاسع بفوزه على ديوكوفيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 00:42

توج الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا بلقب دورة روما في كرة المضرب، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز، للمرة الثانية تواليا والتاسعة في مسيرته، وذلك بفوزه (الأحد) في المباراة النهائية على غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول 6-صفر و4-6 و6-1.



وانفرد نادال بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في دورات الألف نقطة للماسترز والذي كان يتقاسمه مع ديوكوفيتش بالذات، بعدما رفع رصيده الى 34 لقبا ليحقق بذلك ثأره من الصربي الذي فاز عليه في المواجهتين الأخيرتين بينهما في نصف نهائي بطولة ويمبلدون 2018 ونهائي بطولة أستراليا أوائل الموسم الحالي.

وهو اللقب الاول لنادال هذا الموسم والـ 81 في مسيرته، فيما خسر ديوكوفيتش نهائي روما بعد اسبوع من فوزه بدورة مدريد، وعاد نادال الى أفضل مستوى بعد خيبة خروجه من الدور نصف النهائي في دورات مونتي كارلو وبرشلونة ومدريد، ليتوج للمرة الاولى على الملاعب الترابية هذا الموسم بعد مباراة استغرقت ساعتين و25 دقيقة.