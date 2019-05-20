شكرا لقرائتكم جروس: حزين لاستقبال هدف قاتل.. وسنقاتل فى العودة لحصد الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك عن حزنه الشديد بعد استقبال فريقه هدف قاتل أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

شدد جروس خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أنه فريقه سيقاتل فى مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيق الفوز فى لقاء الأحد القادم وتعويض الخسارة، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب.

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أكمل:"دخلنا مباراة الذهاب لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن نجح نهضة بركان في تسجيل هدف باللحظات الأخيرة وسنحاول التعويض في مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيق البطولة الافريقية وسنعالج الأخطاء سريعا والهدف جاء من هجمة مرتدة للفريق المغربي".

أضاف أن لاعبى الزمالك خلال المباراة حاولوا التسجيل لكن التوفيق لم يحالفهم في أكثر من فرصة محققة كما تأكد إن فريق نهضة بركان منافس قو ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين ووعد المدير الفنى للزمالك الجماهير البيضاء ومجلس الادارة بالتعويض في مباراة الإياب وتحقيق نتيجة ايجابية تمنح الفريق لقب الكونفدرالية.