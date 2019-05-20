شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يصرف مكافأة للاعبي الزمالك رغم الخسارة ويستثني جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيصرف مكافأة للاعبي الفريق الأبيض رغم الخسارة من نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقان فى الساعات الأولى من اليوم، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، بعد الروح العالية التي ظهر عليها اللاعبين.
قال منصور فى تصريحات لقناة المحور : "سأصرف مكافأة للاعبين كما وعدتهم ولكن لن أصرف لجروس وجهازه المعاون بسبب أخطائه في اللقاء، متابعا: "راهنت على عمر صلاح بعد تألقه وما حدث درس قاسي لجنش بسبب الاستهتار في مباراة النجم الساحلي التونسي، وأشكر الشعب المغربي على حسن الضيافة".
يذكر أن لقاء العودة بين الزمالك ونهضة بركان سيقام يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية لحسم الفائز بالبطولة.
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