شكرا لقرائتكم أمير عزمي: كودوجو استغل الخطأ الوحيد للزمالك جيداً.. وأطالب جماهيرنا بالمساندة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك، أن فريقه وقع فى خطأ وحيد وهو ما استغله التوجولى كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى وتسبب فى خسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف أمام نظيره المغربى فى المباراة التى جمعت الفريقان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.
أكد عزمي فى تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أن لاعبى الزمالك قدموا أداءا رجوليا فى المباراة وأوضح إنه لا يطالب سوى بمساندة جمهور الفريق للاعبين فى لقاء العودة الذى سيقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب.
أوضح أمير عزمى أن لقاء الذهاب يعتبره الشوط الأول وانتهى وإن الفريق الأبيض قادر على تحقيق اللقب على ملعبه ويقدم الشكر للاعبي الفريق على أدائهم فى لقاء الذهاب وخاصة عمر صلاح الذى قال عنه:"عمر صلاح فى أول اختبار رسمى نجح بالشكل الذى انتظرناه".
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