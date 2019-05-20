شكرا لقرائتكم مدرب نهضة بركان: عمر صلاح حرمنا من هدفين محققين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق منير الجعواني مدرب فريق نهضة بركان المغربى على فوز فريقه على الزمالك بهدف دون رد فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

قال الجعوانى فى تصريحات تلفزيونية إن عمر صلاح حارس الزمالك منع فريقه من تسجيل هدفين محققين موضحا أن صلاح يعد حارسا بارعا ومتميز.

تابع مدرب فريق نهضة بركان : "الحمد لله على النتيجة والهدف، لأن أجواء المباراة كانت في صالحنا، وقد أهدرنا فرصا محققة خلال اللقاء".

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مدرب نهضة بركان أكمل "نعرض أننا في انتظار مباراة كبيرة في مصر، إذ أن الكأس سيرفع هناك وليس هنا، لذلك كان علينا أن ننتقل إلى مصر ومعنا هدف واحد على الأقل".

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.