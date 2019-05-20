شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي بعد الخسارة من نهضة بركان: قدر الله وما شاء فعل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على خسارة فريقه من نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بهدف نزيف أحرزه التوجولي لابا كودجو. قال ساسي عبر حسابه علي تويتر، " قدر الله ما شاء فعل و ان شاء الله ماتش العودة مع دعم جمهور الزمالك العظيم نعوظ و نرفع الكأس و عند ثقة في رجالة الزمالك".

فرجاني

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