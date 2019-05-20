شكرا لقرائتكم فاروق: زيزو والنقاز يتحملان هدف نهضة بركان.. والإبقاء على أوباما خطأ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق من أداء يوسف أوباما لاعب االفريق الأبيض ضد نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية في اللقاء الذي انتهي بفوز صاحب الأرض بهدف نظيف.

وخسر الزمالك من نهضة بركان المغربى سجله التوجولى لابا كودجو، فى المباراة التى جمعت الفريقان فى الساعات الأولى من اليوم الإثنين وسجله لابا كودجو.

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أكد فاروق فى تصريحات تليفزيونية : جروس المدير الفني للزمالك أخطأ بخروج محمود كهربا و كان الأولى خروج يوسف أوباما الذى كان باراك أوباما اليوم وليس لاعب الزمالك الذى نعرفه ، فى تهكم على مستوي اللاعب.

يلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى العاشرة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، فى دور الإياب بنهائى الكونفدرالية لحسم الفائز بالبطولة بعدما أقيمت اليوم مباراة الذهاب بين الفريقان على الملعب البلدى ببركان.

أضاف مدافع الزمالك السابق ، لماذا يهاجم الزمالك فى آخر المباراة على الرغم من بقاء دقيقتين وكان الأولى أن يحتفظ بالكرة ويدافع ولكن خطأ الهدف يتحمله محمود عبد العزيز وحمدي النقاز ، مضيفاً أن عمر صلاح حارس الزمالك كان نجم اللقاء.