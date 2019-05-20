شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ينتقد جروس لعدم إشراك الونش على حساب أوباما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق بسبب إدارته غير الجيدة لمباراة الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، التى أقيمت فى الساعات الأولى من اليوم الإثنين، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

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أوضح مرتضى فى تصريحات لقناة المحور :"كان على جروس ضرورة الدفع بالونش مع نهاية اللقاء على حساب أوباما لتوفير مزيد من التأمين الدفاعي.. وزهقت وهطق وهأصبر حتى الأحد المقبل وجروس كان عليه التدخل فلماذا دائما لا يحدث التغيير الثالث في أي مباراة وأيضا لماذا خرج كهربا وهو أفضل لاعب في المباراة؟".

يؤمن مرتضى بقدرة لاعبى الزمالك على تعويض تلك الخسارة فى لقاء العودة الذى سيقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب وتابع:"كنا نستحق ركلة جزاء صحيحة ولم تُحتسب والجهاز الفني والإداري لم يعترضوا ولم يطلبوا من الحكم التوجه لتقنية الفيديو وفزنا بحارس عملاق من المباراة وهو عمر صلاح".