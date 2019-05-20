شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: خطأ وحيد كلفنا الخسارة.. وأناشد الجمهور بدعمنا فى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك، إن خطأ وحيد للفريق استغله التوجولى كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى أدى إلى خسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف أمام نظيره المغربى فى المباراة التى جمعت الفريقان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

كما شدد مدرب الزمالك فى تصريحات تليفزيونية عقب المباراة إن لاعبى الفريق الأبيض قدموا أداء رجولى فى المباراة وأوضح إنه لا يطالب سوى بمساندة جمهور الفريق للاعبين فى لقاء العودة الذى سيقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب.

اختتم أمير عزمى تصريحاته إنه لقاء الذهاب يعتبره الشوط الأول وانتهى وإن الفريق الأبيض قادر على تحقيق اللقب على ملعبه ويقدم الشكر للاعبي الفريق على أدائهم فى لقاء الذهاب وخاصة عمر صلاح الذى قال عنه:"عمر صلاح فى أول اختبار رسمى نجح بالشكل الذى انتظرناه".