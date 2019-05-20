شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمر السعيد يغيب عن الزمالك فى لقاء العودة أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عمر السعيد مهاجم الزمالك، البطاقة الصفراء، بداعى إضاعة الوقت أمام نهضة بركان المغربى، فى الدقيقة 53 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

بهذا الإنذار يغيب عمر السعيد عن الزمالك فى مباراة العودة أمام نهضة بركان، المقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب، نظرًا لحصوله على "إنذارين".

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ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.