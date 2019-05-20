مكتشف عمر صلاح يكشف لـ سوبر كورة محطات الإجادة الـ5 لحارس الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك السابق على أداء عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأبيض الشاب أمام نهضة بركان المغربى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد فى ذهاب الكونفدرالية الأفريقية. لمتابعة التفاصيل ومعرفة كيف أجاد عمر صلاح اضغط هنا..

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