شكرا لقرائتكم خبر عن الزامبي سيكازوي "وشعار" من أجل تحكيم أفضل في لقاء نهضه بركان والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نهضه بركان * الزمالك

المسابقه : ذهاب الدور النهائي لبطوله كأس الكونفدرالية الأفريقية

استاد : البلدي ببركان

نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشئ لصالح نهضه بركان

حكم ساحة : جاني سيكازوي ( زامبيا )

المساعد الأول : جيرسون امليانو ( انجولا )

المساعد الثاني : انور هميله ( تونس )

الحكم الرابع : برنارد كامبل ( سيشيل )

VAR : بكاري جساما ( جامبيا )

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : جاني سيكازوي

Advertisements

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة

الاهتمام والتركيز واليقظة كانوا شعار حكم المباراة في اداراه اللقاء والهدف كان من أجل تحكيم أفضل بأقل الأخطاء ، وبالفعل نجح الحكم في إداراه المباراة بكل ثقة واقتدار وعدالة وكانت أهم الحالات في الدقائق 10 عندما نجح محمد عبد الغني في لعب الكرة من أمام لاعب نهضة بركان الحكم قريب ويشاهد التفاصيل يشير بإستمرار اللعب وفي أول توقف يعود لعمل المراجعة مع VAR الذي يؤكد قرار الحكم بعدم وجود مخالفة ركله جزاء ، وفي الدقيقه 26 الكره تصطدم في جسد لاعب نهضة بركان وليس يده لايوجد ركله جزاء الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح ، وفي الدقيقه 79 قرار صحيح من الحكم مع الVAR لا يوجد لمسه يد علي لاعب الزمالك طارق حامد .

العقوبات الانضباطية : أنذر الحكم إسماعيل المقدم من فريق نهضة بركان في الدقيقه 14 بسبب تعطيل الهجوم الواعد كما أنذر كلا من عمر السعيد و حمدي النقاز و عمر صلاح من الزمالك في الدقائق 51 ، 60 ، 91 لإضاعه الوقت وتعطيل الهجوم الواعد .

اللياقة البدنية والتمركز : تحركات واعية بثقة ويقظة وتركيز خاصة علي حدود مناطق الجزاء والوصول إلي أدق التفاصيل وظهر ذلك في الدقائق 8 ، 10 ، 21 ، 48 .

تطبيق مبدأ إتاحه الفرصه : طبق الحكم مبدأ إتاحه الفرصة في الدقائق 16 بتقدير صحيح و أعطي الفائدة الأكبر للاعب الزمالك محمود كهربا .

درجه صعوبة المباراة : مباراة صعبه المستوي نتيجة رغبه الفريقين في الحصول علي البطولة .

الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 1 ، 32 ، وياخذ عليه عدم الدقه في الإشارة علي التسلل الاول .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 63 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم بشكل جيد ساعده في ذلك التزام الأجهزة الفنيه .

VAR: مراجعه سريعه من الVAR في الدقيقه 16 عندما نجح محمد عبد الغني في لعب الكره من امام مهاجم نهضه بركان داخل منطقه جزاء الزمالك والقرار صحيح من الحكم باستمرار اللعب لا توجد مخالفه . وفي الدقيقه 79 وقرار صحيح من الحكم بعدم وجود ركله جزاء علي الرغم من الرجوع الي VAR وقرار صحيح من الحكم بعدم وجود لمسه يد علي طارق حامد .