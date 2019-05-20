سوبر كورة .. الزمالك يُصاب بلعنة الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل نادي الزمالك، فى الخروج لبر الأمان خلال مباراة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة بهدف نظيف فى الوقت القاتل ليصاب الأبيض بلعنة النادي الأهلي. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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