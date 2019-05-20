شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق : باراك أوباما " عبء" على الزمالك أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أداء يوسف أوباما لاعب القلعة البيضاء أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة بهدف نظيف أمام نهضة بركان المغربى سجله التوجولى لابا كودجو، فى المباراة التى جمعت الفريقان فى الساعات الأولى من اليوم الإثنين وسجله لابا كودجو.

قال فاروق فى تصريحات تليفزيونية : جروس المدير الفني للزمالك أخطأ بخروج محمود كهربا و كان الأولى خروج يوسف أوباما الذى كان باراك أوباما اليوم وليس لاعب الزمالك الذى نعرفه ، فى تهكم على مستوي اللاعب.

Advertisements

يلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى العاشرة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، فى دور الإياب بنهائى الكونفدرالية لحسم الفائز بالبطولة بعدما أقيمت اليوم مباراة الذهاب بين الفريقان على الملعب البلدى ببركان.

أضاف مدافع الزمالك السابق ، لماذا يهاجم الزمالك فى أخر المباراة على الرغم من بقاء دقيقتين و كان الأولى أن يحتفظ بالكرة ويدافع ولكن خطأ الهدف يتحمله محمود عبد العزيز و حمدي النقاز ، مضيفاً أن عمر صلاح حارس الزمالك كان نجم اللقاء.