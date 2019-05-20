صور .. الإسماعيلي يفوز على فريق الناشئين استعدادا للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المباراة الودية التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي و فريق إسماعيلى "B" بفوز الفريق الأول بهدف وحيد. ويستعد فريق الدراويش لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز في لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن عشر . Advertisements سجل هدف المباراة الودية التي أقيمت بالملعب الفرعي لاستاد الاسماعيلية حازم مرسى بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

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