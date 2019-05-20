شاهد.. دموع وحزن جماهير الزمالك بالمحلة بعد الهدف القاتل في النهائي الافريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاشت جماهير الزمالك بمدينة المحلة الكبري والتي تتابع مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية حالة من القلق والتوتر طوال احداث المباراة التي انتهت بفوز نهضة بركان بهدف مقابل لاشئ.
ودخل عدد من الجماهير في حالة من الحزن الشديد بعد الهدف القاتل لفريق نهضة بركان والذي خرج فيه الفريق المغربي فائزا بهدف مقابل لاشئ في مباراة الاياب في النهائي الافريقي .
ووجهت جماهير الزمالك بالمحلة رسالة شكر لعمرصلاح حارس مرمي القلعة البيضاء وذلك بعدما تألق طوال أحداث المباراة في الوقت الذي أكدت فيه جماهير القلعة البيضاء علي قدرة فريق الزمالك علي حسم مباراة العودة وتحقيق لقب البطولة الافريقية فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل ببرج العرب بالإسكندرية.
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