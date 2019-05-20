شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يُشيد بعمر صلاح فى غرف الملابس رغم الخسارة من نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بحارس المرمى عمر صلاح، بعد الأداء المميز الذى قدمه أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وحقق الفريق المغربى الفوز بهدف فى أخر دقيقة.

وحرص جروس على الإشادة بمستوى عمر صلاح حارس الزمالك فى غرف خلع الملابس، عقب إنتهاء المباراة، مؤكدًا إنه قدم أداءًا مميزًا ونجح فى التصدى للعديد من الهجمات الخطرة، ونجح فى الحفاظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة الأخيرة للمباراة، إلا أن الهجمة المرتدة المتقنة التى شنها الفريق المغربى رفضت خروجه بشباك نظيفة.

ويواجه الزمالك نهضة بركان يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.