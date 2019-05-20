شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز يتلقى بطاقة صفراء أمام نهضة بركان ويغيب عن الزمالك فى لقاء العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك، البطاقة الصفراء، خلال مواجهة نهضة بركان فى الدقيقة 60 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ليغيب النقاز عن مباراة العودة المقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب، لحصوله على "إنذارين".

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.