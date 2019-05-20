انت الان تتابع جالطة سراي يتوج بالدوري التركي للمرة الـ22 في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

جالطة سراي

توج فريق جالطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على فريق باشاك شهير قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة المحلية، حيث انتصر جالطة سراي على باشاك شهير بهدفين مقابل هدف في الجولة الـثالثة والثلاثين من الدوري التركي الممتاز. الفوز رفع من رصيد جالطة سراي زعيم الأندية التركية للنقطة 69 ليصبح الفارق مع باشاك شهير الوصيف في المركز الثاني 4 نقاط مع تبقي جولة واحدة على النهاية، ليتوج الفريق رسميا بلقب الدوري للمرة الثانية والعشرين في تاريخه.

Advertisements

وتقدم فريق باشاك شهير أولا في النتيجة عن طريق اللاعب البوسيني رياض باجيتش من ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، لكن جالطة سراي لم يصمت وقلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل الجزائري الرائع سفيان فيجولي. فيجولي سجل هدف التعادل في الدقيقة 47 من مقصية رائعة من داخل منطقة