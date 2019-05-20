جالطة سراي يتوج بالدوري التركي للمرة الـ22 في تاريخه

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تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
جالطة سراي
توج فريق جالطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على فريق باشاك شهير قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة المحلية، حيث انتصر جالطة سراي على باشاك شهير بهدفين مقابل هدف في الجولة الـثالثة والثلاثين من الدوري التركي الممتاز. الفوز رفع من رصيد جالطة سراي زعيم الأندية التركية للنقطة 69 ليصبح الفارق مع باشاك شهير الوصيف في المركز الثاني 4 نقاط مع تبقي جولة واحدة على النهاية، ليتوج الفريق رسميا بلقب الدوري للمرة الثانية والعشرين في تاريخه.
وتقدم فريق باشاك شهير أولا في النتيجة عن طريق اللاعب البوسيني رياض باجيتش من ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، لكن جالطة سراي لم يصمت وقلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل الجزائري الرائع سفيان فيجولي. فيجولي سجل هدف التعادل في الدقيقة 47 من مقصية رائعة من داخل منطقة
فيجولي سجل هدف التعادل في الدقيقة 47 من مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد رأسيته التي اصطدمت في العارضة بفضل تدخل حارس باشاك شهير.
تصدي حارس باشاك شهير، أوصل الكرة إلى فيجولي من جديد، ليسدد بطريقة رائعة في الشباك.
وفي الدقيقة 64 جاء الهدف الثاني لـ جالطة سراي عن طريق هنري أونيكورو من لمسة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
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