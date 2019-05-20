أتلانتا على أعتاب دوري الأبطال بعد تعادله مع يوفنتوس

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يوسيب إيليتشيتش لاعب أتلانتا يحتفل بهدفه في شباك يوفنتوس بدوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم يوم الاحد

تقدم أتلانتا إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وبات على أعتاب التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بعد تعادله 1-1 مع يوفنتوس في آخر مباراة للمدرب ماسيميليانو أليجري على أرضه مع بطل إيطاليا يوم الأحد.

واستغل يوسيب إيليتشيتش ارتباكا دفاعيا وسجل الهدف الأول لأتلانتا في الشوط الأول لكن البديل ماريو مانزوكيتش أدرك التعادل ليوفنتوس قبل عشر دقائق من النهاية.

وصعد أتلانتا رغم التعادل إلى المركز الثالث برصيد 66 نقطة متفوقا في المواجهة المباشرة على إنترناسيونالي صاحب الرصيد ذاته.

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وسيضمن فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني الوجود في المربع الذهبي إذا فاز على ساسولو في الجولة الأخيرة.

وأعلن يوفنتوس، الذي حصد لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي منذ حوالي شهر واحد، أن أليجري سيرحل في نهاية الموسم الجاري.

وحضرت الجماهير لوداع المدرب الذي حصد العديد من الألقاب على مدار خمس سنوات كما كانت هذه المباراة الأخيرة للمدافع المخضرم أندريا بارزالي في استاد أليانز وحظي بتحية حارة من المشجعين عند استبداله في الشوط الثاني.