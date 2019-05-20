مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

الخليج 365-متابعات

فاز كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى

الفرنسي لكرة القدم، الذي أحرز 32 هدفا هذا الموسم، بجائزتي أفضل

لاعب وأفضل لاعب تحت 21 عاما عن موسم 2018-2019 باختيار زملائه

اليوم الأحد.

وسجل مبابي مهاجم منتخب فرنسا (20 عاما) هدفين في الجولة قبل

الأخيرة أمس السبت ليصبح أول لاعب فرنسي في 53 عاما يحرز 32 هدفا

على الأقل في موسم واحد بالدوري منذ أن سجل فيليب جونديه 36 هدفا

مع نانت في موسم 1965-1966.

وقال مبابي بعد تلقيه الجائزة “ربما حان الوقت لأتحمل المزيد من المسؤوليات، قد يكون هنا في باريس سان جيرمان، ولي الشرف في ذلك، أو في مكان آخر ومشروع جديد”.

وفازت جنيفر ماروجان لاعبة وسط منتخب ألمانيا، التي ساعدت فريق

السيدات في أولمبيك ليون على الفوز بالدوري للمرة 13 على التوالي

ودوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة بشكل متعاقب، بجائزة أفضل لاعبة

للمرة الثالثة على التوالي.

واختير كريستوف جالتييه مدرب ليل كأفضل مدرب في الدوري الفرنسي

هذا الموسم بعد أن قاد فريقه للمركز الثاني خلف باريس سان جيرمان

البطل.