شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى بعد الهدف القاتل: "قدر الله ما شاء فعل وهنرفع الكأس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غرد اللاعب الغائب عن صفوف الأبيض بسبب الاصابة فرجانى ساسي عبر حسابه الرسمى بتويتر بعد انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان " قدر الله ما شاء فعل وأن شاء الله ماتش العودة مع دعم جمهور الزمالك العظيم نعود و نرفع الكأس وعند ثقة في رجالة الزمالك".
وقد فشل الزمالك فى الحفاظ على التعادل السلبى أمام نهضة بركان، وخسر بهدف قاتل فى الدقيقة 91، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الإفريقية.
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