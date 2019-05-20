شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى بعد الهدف القاتل: "قدر الله ما شاء فعل وهنرفع الكأس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غرد اللاعب الغائب عن صفوف الأبيض بسبب الاصابة فرجانى ساسي عبر حسابه الرسمى بتويتر بعد انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان " قدر الله ما شاء فعل وأن شاء الله ماتش العودة مع دعم جمهور الزمالك العظيم نعود و نرفع الكأس وعند ثقة في رجالة الزمالك".

وقد فشل الزمالك فى الحفاظ على التعادل السلبى أمام نهضة بركان، وخسر بهدف قاتل فى الدقيقة 91، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الإفريقية.