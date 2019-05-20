شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. الزمالك يضغط لهز شباك نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 60 دقيقة كهربا من مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المقامة بينهما حاليا على الملعب البلدى ضمن منافسات ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية والنتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عمر صلاح ،خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة،خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا،خط الهجوم: عمر السعيد.

خاض نهضة بركان اللقاء بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عبد العلي المحمدي،خط الدفاع: عمر النمساوي، سهيل يشو، يوسوفا دايو، إسماعيل المقدم ،خط الوسط: بكر الهيلالي، سميو ويدار، أمين الكاس ،خط الهجوم: لابا كودجو، حمدي العشير ومحمد فرحان.

نشاط هجومى مكثف من لاعبى الزمالك فى بداية المباراة لفرض السيطرة على منطقة وسط الملعب وانتزاع المبادرة الهجومية ونجح محمود علاء فى الدقيقة 4 فى تهديد مرمى الفريق المغربى بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة ولكنها مرت بسلام على حارس نهضة بركان.

رد نهضة بركان بهجمة خطيرة بـ"روحين" فى الدقيقة 8 بعد ركنية عمر النمساوى التى شهدت ارتباكا واضحا من دفاع الزمالك فى إبعاد الكرة قبل أن يسددها دايو وتمر بجوار مرمى عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأبيض.

وفى الدقيقة 15 شهدت أخطر هجمات اللقاء بعدما منعت العارضة نهضة بركان من تسجيل الهدف الأول فى شباك الفريق الأبيض قبل أن ترتد وينقذها عمر صلاح حارس مرمى الأبيض.

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استمر تبادل الهجمات وأهدار الفرص بين الزمالك ونهضة بركان وفى الدقيقة 17 راوغ كهربا دايو لاعب الفريق المغربي قبل يسقط أرضا دون أن يتعرض له أحد وتضيع الهجمة على الأبيض.

أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الأولى فى الدقيقة الـ 21 لإسماعيل المقدم لاعب نهضة بركان بعد عرقلته عمر السعيد وفى الدقيقة 27 سدد "زيزو" كرة قوية ارتطمت بمدافع نهضة بركان.

خلع عمر صلاح قلوب الزملكاوية فى الدقيقة 39 بعد تعرضه للسقوط داخل أرضية الملعب دون أن يتعرض له أحد وذلك قبل أن يعود الحارس للمباراة أخرى وفى الدقيقة 41 منع القائم هدف لنهضة بركان من تسديدة لابا كودجو.

وفى الدقيقة 42 أهدر أوباما فرصة بغرابة شديدة عندما تلقى عرضية متقنة من زميله محمود كهربا ليفشل أوبام فى التعامل معها ويأخد الـ "الجامب" قبل وصول الكرة إليه.

الشوط الثانى



أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء لعمر السعيد بسبب ادعائه بالسقوط وفى الدقيقة 57 يمر حمدي النقاز على الجهة اليمنى ومراوغة ناجحة انتهت بتمريرة عرضية خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى كهربا الذي استلم الكرة وسدد الكرة نحو الشباك، لكن حارس المرمى تألق وتصدى للكرة ببراعة قبل أن يحصل النقاز على أنذار فى الدقيقة 60.