شكرا لقرائتكم مكتشف عمر صلاح: الحارس تميز بالبرود والثبات الإنفعالى أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمر صلاح ينقذ الزمالك من هزيمة ثقيلة



علق أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك السابق على أداء عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأبيض الشاب أمام نهضة بركان المغربى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد فى ذهاب الكونفدرالية الأفريقية.

قال أيمن طاهر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إن عمر صلاح أدى بشكل جيد وكان عنده برود وثبات إنفعالى جعله يتعامل مع هجمات الخصم بشكل هايل موضحا ان تمركزات الحارس الشاب كانت صحيحة.

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أكد طاهر أن لاعبى الزمالك قدموا أداء رجولى ولم يحالفهم التوفيق فى هز شباك الفريق المغربى مشيرا إلى أن الفريق الأبيض قادرا على التتويج بلقب الكونفدرالية فى مواجهة العودة على برج العرب المقرر لها الأحد المقبل.

الجدير بالذكر أن أيمن طاهر يعد مكتشف عمر صلاح وصعده للفريق الأول بالزمالك فى عمر الـ 16 عاما.