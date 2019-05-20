شكرا لقرائتكم حازم إمام يظهر مع الزمالك بعد غياب 53 يوما والسبب "إنذار"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، فى التشكيلة الأساسية لفريقه، خلال مباراة نهضة بركان المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ليشارك كبديل للتونسى حمدى النقاز الذى تأكد غيابه عن اللقاء.

ويغيب حمدى النقاز عن إياب نهائى الكونفدرالية بعد حصوله على بطاقة صفراء فى مباراة الذهاب مما يفتح الطريق أمام مشاركة حازم إمام الذى تواجد على مقاعد البدلاء فى موقعة المغرب.

وتأتى مشاركة حازم إمام فى مباراة نهضة بركان المقبلة ليظهر بعد غياب دائم 53 يوما حيث كان آخر مشاركاته مع الزمالك فى مباراة سموحة بالدوري المصري الممتاز يوم 3 إبريل الماضى قبل ظهوره المتوقع فى مباراة نهضة بركان المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 26 مايو الجارى.