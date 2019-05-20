شكرا لقرائتكم هانى العتال: مكسب المباراة عمر صلاح والكونفدرالية لن تخرج من مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على خسارة فريقه أمام نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الإفريقية وقال العتال عبر صفحته بـ"تويتر": "مكسبنا اليوم نجم المباراه عمر صلاح ، التعويض علي أرضنا وبأذن الله كأس الكونفدراليه لن يخرج من أرض مصر".

تغريدة العتال

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