موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركانموعد مباراة الزمالك ونهضة بركان الاحد الموافق 26-5-2019 فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب فى سهرة رمضانية ممتعة يبحث فيها الفارس الأبيض عن التتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقة.
نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك و نهضة البركان
فشل الزمالك فى الحفاظ على التعادل السلبى أمام نهضة بركان، وخسر بهدف قاتل فى الدقيقة 91، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الإفريقية.
موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان
قبل موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، وجه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض العديد من النصائح للاعبين منها ضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الخصم وضرورة الخروج بنتيجة إيحابية كما حذر اللخواجة اللاعبين من الانسياق وراء عمليات الاستفزاز التى سيقوم بها لاعبو نهضة بركان المغربى خلال مباراة العودة
موعد مباراة الزمالك ونهضة بركانموعد مباراة الزمالك ونهضة بركان ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى مباراة الاياب يوم الأحد فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
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