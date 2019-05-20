موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية...

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك و نهضة البركان

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان الاحد الموافق 26-5-2019 فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب فى سهرة رمضانية ممتعة يبحث فيها الفارس الأبيض عن التتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقة.

فشل الزمالك فى الحفاظ على التعادل السلبى أمام نهضة بركان، وخسر بهدف قاتل فى الدقيقة 91، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الإفريقية.

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان