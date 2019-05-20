شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك.. رقم قياسى لنجم الكونغو فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق اللاعب مولامبا نداى لاعب جمهورية الكونغو الديمقراطيه لقب الهداف فى بطولة كأس الأمم عام 1974، والتى أقيمت فى القاهرة برصيد تسعة أهداف، ويعد ذلك هو أكبر عدد من الأهداف حققه لاعب واحد فى نفس البطولة.
وحصل منتخب زئير على لقب البطولة، بعدما تغلب على زامبيا بهدفين دون رد فى المباراة النهائية التى استضافها استاد القاهرة.
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