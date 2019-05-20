مدفع الإمساك.. رقم قياسى لنجم الكونغو فى أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل حقق اللاعب مولامبا نداى لاعب جمهورية الكونغو الديمقراطيه لقب الهداف فى بطولة كأس الأمم عام 1974، والتى أقيمت فى القاهرة برصيد تسعة أهداف، ويعد ذلك هو أكبر عدد من الأهداف حققه لاعب واحد فى نفس البطولة.

وحصل منتخب زئير على لقب البطولة، بعدما تغلب على زامبيا بهدفين دون رد فى المباراة النهائية التى استضافها استاد القاهرة.