شكرا لقرائتكم "الثانى" .. حمدى النقاز يغيب عن الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب التونسى حمدى النقاز، ظهير أيمن فريق الزمالك، عن إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل، أمام نهضة بركان المغربى فى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحصل حمدى النقاز على بطاقة صفراء فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان ليتأكد غيابه عن لقاء العودة فى الإسكندرية.

ويعد حمدى النقاز ثانى لاعبى الزمالك المقرر غيابهما عن مباراة إياب نهائى الكونفدرالية، بعدما تأكد غياب عمر السعيد مهاجم القلعة البيضاء لحصوله على بطاقة صفراء فى مباراة بالمغرب.