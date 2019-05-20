عمر صلاح حارس البطولات ومنقذ الزمالك فى المباريات الكبيرة...

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جدة - عمرو شويل عمر صلاح حارس البطولات



كتب عمر صلاح حارس مرمى الزمالك الشاب شهادة ميلاد جديدة مع فريقه عقب الأداء الرائع الذى ظهر عليه أمام نهضة بركان المغربى نتيجة تعامله الصحيح مع الكرات التى هددت مرماه من قبل الفريق المغربى.

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان بهدف دون رد جاء فى الوقت بدل الضائع من المباراة لينتظر الأبيض مواجهة العودة المقرر لها الأحد المقبل.

عمر صلاح يخطف قلوب الزملكاوية أمام نهضة بركان



سقط عمر صلاح حارس مرمى الزمالك على الأرض فى الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، دون أن يحتك به أحد من لاعبى نهضة بركان المغربى،فى المباراة التى تجمعهما على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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عمر صلاح يتصدى لصاروخية نهضة بركان



تصدى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك لصاروخية من مهاجم فريق نهضة بركان فى الدقيقة الـ 18 من عمر الشوط الاول، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

هيثم فاروق يشيد بعمر صلاح



أشاد هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق بحارس مرمى الفريق الأبيض الشاب عمر صلاح أمام نهضة بركان المغربى مؤكدا أنه حارس مميز يتمتع بشخصية قوية وثيات إنفعالى كبير.

أيمن طاهر يعلق على أداء عمر صلاح



علق أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك السابق على أداء عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأبيض الشاب أمام نهضة بركان المغربى فى اللقاء الذىى انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد فى ذهاب الكونفدرالية الأفريقية.

قال أيمن طاهر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إنه أدى بشكل جيد وكان عنده برود وثبات إنفعالى جعله يتعامل مع هجمات الخصم بشكل هايل موضحا ان تمركزات الحارس الشاب كانت صحيحة