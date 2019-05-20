شكرا لقرائتكم الـ"VAR" لعب فى "عب المغاربة" وأنقذ الزمالك من ركلة جزاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حكم لقاء الزمالك و نهضة بركان، احتساب ركلة جزاء للاخير، فى الدقيقة 70 فى المباراة التى تجمعهما على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

حيث رد نهضة بركان بهجمة خطيرة فى الدقيقة 70 بتسديدة قوية تصدى لها طارق حامد لاعب الزمالك، من الوضع أرضا فى منطقة الجزاء ليثير الشكوك حول ارتطام الكرة بيده ولكن حكم اللقاء يزيل الشكوك ويلجأ للفار ويرفض احتساب ركلة جزاء للفريق المغربى.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: "عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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فيما يدخل نهضة بركان المباراة بتشكيل مكون من:" عبد العالي المحمدى فى حراسة المرمى، عمر النمساوى وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفا دايو فى خط الدفاع، بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس فى خط الوسط، لابا كودجو و حمدي لعشير فى خط الهجوم".