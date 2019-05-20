شاهد كيف يستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل خاض فريق الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى تدريبات بدنيى قوية خلال أستعدادات الأحمر لمواجهة الإسماعيلى ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز الاربعاء المقبل .

وشهد التدريب تواجد حسين السيد لاعب الأهلي المنتهية إعارته لنادي الاتفاق السعودي ومشاركة النيجيرى جونيور أجاى صانع الالعاب في مران الفريق الأحمر مساء اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد تعافيه من الصابة التى لحقت بيه خلال الفترة الماضية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.