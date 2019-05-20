شكرا لقرائتكم 75 دقيقة.. "فولت" كهربا يقطع فى إهدار انفراد أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مر ت 75 دقيقة كهربا من مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المقامة بينهما حاليا على الملعب البلدى ضمن منافسات ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية والنتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عمر صلاح ،خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة،خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا،خط الهجوم: عمر السعيد.

خاض نهضة بركان اللقاء بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عبد العلي المحمدي،خط الدفاع: عمر النمساوي، سهيل يشو، يوسوفا دايو، إسماعيل المقدم ،خط الوسط: بكر الهيلالي، سميو ويدار، أمين الكاس ،خط الهجوم: لابا كودجو، حمدي العشير ومحمد فرحان.

الشوط الأول



نشاط هجومى مكثف من لاعبى الزمالك فى بداية المباراة لفرض السيطرة على منطقة وسط الملعب وانتزاع المبادرة الهجومية ونجح محمود علاء فى الدقيقة 4 فى تهديد مرمى الفريق المغربى بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة ولكنها مرت بسلام على حارس نهضة بركان.

رد نهضة بركان بهجمة خطيرة بـ"روحين" فى الدقيقة 8 بعد ركنية عمر النمساوى التى شهدت ارتباكا واضحا من دفاع الزمالك فى إبعاد الكرة قبل أن يسددها دايو وتمر بجوار مرمى عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأبيض.

وفى الدقيقة 15 شهدت أخطر هجمات اللقاء بعدما منعت العارضة نهضة بركان من تسجيل الهدف الأول فى شباك الفريق الأبيض قبل أن ترتد وينقذها عمر صلاح حارس مرمى الأبيض.

استمر تبادل الهجمات وأهدار الفرص بين الزمالك ونهضة بركان وفى الدقيقة 17 راوغ كهربا دايو لاعب الفريق المغربي قبل يسقط أرضا دون أن يتعرض له أحد وتضيع الهجمة على الأبيض.

أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الأولى فى الدقيقة الـ 21 لإسماعيل المقدم لاعب نهضة بركان بعد عرقلته عمر السعيد وفى الدقيقة 27 سدد "زيزو" كرة قوية ارتطمت بمدافع نهضة بركان.

خلع عمر صلاح قلوب الزملكاوية فى الدقيقة 39 بعد تعرضه للسقوط داخل أرضية الملعب دون أن يتعرض له أحد وذلك قبل أن يعود الحارس للمباراة أخرى وفى الدقيقة 41 منع القائم هدف لنهضة بركان من تسديدة لابا كودجو.

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وفى الدقيقة 42 أهدر أوباما فرصة بغرابة شديدة عندما تلقى عرضية متقنة من زميله محمود كهربا ليفشل أوبام فى التعامل معها ويأخد الـ "الجامب" قبل وصول الكرة إليه.

الشوط الثانى



أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء لعمر السعيد بسبب ادعائه بالسقوط وفى الدقيقة 57 يمر حمدي النقاز على الجهة اليمنى ومراوغة ناجحة انتهت بتمريرة عرضية خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى كهربا الذي استلم الكرة وسدد الكرة نحو الشباك، لكن حارس المرمى تألق وتصدى للكرة ببراعة.

وفى الدقيقة 61 سدد عمر النمساوي ظهير أيمن نهضة بركان كرة قوية من ركلة حرة مباشرة نحو منتصف المرمى، لكن عمر صلاح تمكن من الإمساك بالكرة .

وشهدت الدقيقة 62 سقوط بكري الهلالي وطارق حامد على أرض الملعب بعد تصادمهما ببعض، ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان على حالتهما.

ودفع السويسرى كريستيان جروس بالتبديل الأول بدخول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد "زيزو" لتنشيط الخط الأمامى للقلعة البيضاء.

وأهدر كهربا فرصة هدف محقق فى الدقيقة 68 بعدما تلقى بينية رائعة من زميله عمر السعيد انفرد بها "الفولت" بحارس مرمى نهضة بركان ولكن فشل فى استغلالها وتصدى لها حارس الفريق المغربى عبد العال المحمدى.

ورد نهضة بركان بهجمة خطيرة فى الدقيقة 70 بتسديدة قوية تصدى لها طارق حامد من الوضع أرضا فى منطقة الجزاء ليثير الشكوك حول ارتطام الكرة بيده ولكن حكم اللقاء يزيل الشكوك ويلجأ للفار ويرفض احتساب ركلة جزاء للفريق المغربى.