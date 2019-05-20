شكرا لقرائتكم عشرات المواطنين داخل قهوة الزملكاوية بدمنهور لتشجيع الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتشد عشرات المواطنين داخل قهوة الزملكاوية بشارع الصاغة بمدينة دمنهور لمتابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية وحرصت الجماهير الزملكاوية على الهتافات والتشجيع المتواصل قبل بداية المباراة بدقائق معدودة . ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

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