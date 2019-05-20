شكرا لقرائتكم بوطيب يعود لتشكيلة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية "إجباريا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود المغربى خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك، لتشكيلة فريقه الأساسية فى مباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحصل عمر السعيد مهاجم الزمالك، على بطاقة صفراء فى ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان ليتأكد غيابه عن لقاء العودة فى الإسكندرية.

ولم يتواجد خالد بوطيب فى تشكيلة الزمالك لمباراة نهضة بركان نظرا لإصابته فى الركبة خلال الأيام الماضية وغيابه عن التدريبات الجماعية لكن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة فى التدريبات خلال 48 ساعة لتجهيز للتواجد فى التشكيلة الأساسية لمباراة إياب نهائى الكونفدرالية.