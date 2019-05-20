شكرا لقرائتكم ثلاثية الغانم تقود "مجلس الأمة" إلى الفوز على "الوزراء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - العلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت نتيجة الاستجوابات الأخيرة للوزراء انتقلت إلى دورة الروضان الرمضانية وسط ترقب الحضور وتفكير رئيس الوزراء بالخروج بنتيجة كبيرة لتأكيد نجاح تجديد ثقة مجلس الأمة بوزرائه في الأيام الماضية .
إدارة جلسات مجلس الأمة بنجاح جعلت النواب يضعون ثقتهم بالرئيس مرزوق الغانم الذي لم يختلف أداؤه داخل الميدان وقادهم إلى الفوز بثلاثة اهداف لهدفين بينما كان الإرهاق واضحا على الوزراء بسبب الاستجوابات المتكررة .
هذه المواجهة اعتاد عليها الكويتيون في كل عام بعيدا عن مشاحنات قاعة عبدالله السالم لا سيما انها تساهم في الحد من حالة التوتر بين السلطتين .
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