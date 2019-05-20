نهائي «رمضانية النادي العربي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسدل الستار، مساء اليوم، على نهائي بطولة النادي العربي الرمضانية لكرة القدم بالمواجهة المرتقبة بين فريقي الريدز وبوكا.

وشهد الدور نصف النهائي، أمس الأول، فوز الريدز على الجالية السورية 2-1، وسجل للفائز محمد إسلامي «هدفين»، وللخاسر جبريل بابا توندي.

بدوره، نجح فريق بوكا من الفجيرة في قلب الطاولة على سانتا كروز، وخطف البطاقة الثانية إلى النهائي إثر فوزه بركلات الترجيح 3-2 (الوقت الأصلي 2-2)، ونجح الطاقم التحكيمي المؤلف من شاهين الحوطي وفيصل الجسمي في إدارة المباراتين بالكفاءة المطلوبة، بينما ذهبت جائزة نجومية المباراة إلى محمد إسلامي، وعبدالله عبدالرزاق من فريق سانتا كروز، حيث قام المدرب هشام بلل، والإعلامي خالد الزارعي بتسليم الجوائز للفائزين. أكد مازن سليم الكفري، مدير البطولة اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالنهائي بعد مرحلة من المنافسات القوية لبلوغ المشهد الختامي، إثر المستوى الفني المتميز في المنافسة، الأمر الذي يعكس القيمة الفنية الكبيرة للاعبين.