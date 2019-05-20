دورة ند الشبا الرياضية تستضيف ملتقى «بصمة رياضي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تشهد دورة ند الشبا الرياضية في الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، بمجمع ند الشبا الرياضي، تنظيم ملتقى حواري بعنوان: «بصمة رياضي» على هامش فعاليات الدورة التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت شعار: «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية، ويبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين درهم.

ويقام الملتقى ضمن فعاليات الدورة الأولى من جائزة «البصمة الرياضية» التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى مبادرات دورة ند الشبا الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، تحت شعار: «قدرات بلا حدود». وتشارك في الملتقى نخبة من الرياضيين من الإماراتيين والمقيمين في الدولة من أصحاب الإنجازات الرياضية والتجارب الملهمة.

ويستعرض الرياضيون خلال الملتقى خلاصة تجاربهم المتميزة وأبرز المواقف والمحطات الإنسانية التي مروا بها، وأهم التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم الرياضية، كما يتحدثون عن طموحاتهم المستقبلية سواء على مستوى المجال الرياضي أو على مستوى العمل الإنساني.

نموذج رائد

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وقالت فوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، عضوة اللجنة التنفيذية بدورة ند الشبا الرياضية: «بعد النجاح الذي حققته دورة ند الشبا الرياضية التي انطلقت كنموذج رائد بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، في كيفية توفير منصات رياضية مبدعة تترجم الدور المجتمعي للرياضة، وبعد توجيه سموه بإطلاق جائزة البصمة الرياضية لتكريم أفضل الممارسات الإنسانية والمجتمعية المطبقة في القطاع الرياضي، تجتمع اليوم في ملتقى (بصمة رياضي) نخبة من الرياضيين من أصحاب الإنجازات الرياضية والتجارب الملهمة والمتميزة، لتستعرض خلاصة تجاربها وأهم التحديات التي مرت بها».

وسيتم تكريم الفائز في النسخة الأولى من الجائزة أثناء دورة ند الشبا الرياضية، كما سيتم تكريمه أيضاً في حفل جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني» يوم 22 مايو الجاري، إلى جانب الفائزين في مختلف فئات الدورة السابعة لهذه الجائزة الإنسانية الوطنية الرائدة.

ختام مميز

وأسدل الستار على منافسات سباق الدراجات الهوائية ضمن منافسات الدورة، حيث أقيمت مساء أمس الأول السبت، سباقات الهواة للسيدات المفتوحة والمواطنين والمواطنات، بمشاركة نحو 400 دراج ودراجة، ليرتفع العدد الإجمالي للمشاركين في السباقات التي أقيمت على مدار يومين، إلى 1050 من مختلف الجنسيات.

وحضر السباق، الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، الذي تابع المتسابقين لمعظم مسافة السباق الممتد لنحو 77 كيلومتراً ضمن شوارع ند الشبا، كما استمع إلى شرح عن السباق والمشاركين فيه ومساراته من حسن المزروعي، مدير الدورة.

وأحرز منصور البلوشي من شرطة دبي المركز الأول في فئة المواطنين، والمركز الثاني حارب البلوشي، والمركز الثالث أحمد آل علي، ونالت سماح خالد من شرطة دبي المركز الأول في فئة السيدات المفتوحة، والمركز الثاني هيلي فان إيخت، والمركز الثالث صفية الصايغ. وفي فئة المواطنات، حققت فرح المري المركز الأول، والمركز الثاني مهيناز الكمالي، والمركز الثالث علياء المهيري.