تواصل مباريات «كلباء الرمضانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

تتواصل مباريات النسخة الثالثة من بطولة كلباء الرمضانية التي تلعب هذه الأيام برعاية كريمة من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي للموسم الثالث على التوالي بمباراتي سبورت فور أوول في مواجهة تضميد الجراح، ويلتقي الاتحاد مع دائرة التسجيل العقاري.

وأسفرت نتائج مباريات أمس الأول عن فوز الفهود على خور كلباء 3-1، وسجل للفائز عيسى عبدالله وأحمد سلطان، وللخاسر وليد جمعة، ونال عيسى عبدالله خميس جائزة أفضل لاعب.

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وفي المباراة الثانية، فاز الاتحاد على سبورت فور أوول بثلاثية نظيفة سجلها عقيل مراد «هدفين» وحمدان حمد، ونال موسى حطب جائزة أفضل لاعب.

وفاز نجوم البيري على السيليساو 3-1، وسجل للفائز خالد الزحمي وعدنان راشد وسلمان البلوشي، ونال عدنان راشد جائزة نجم المباراة، وفاز التضامن على مكتب سعود بالحاج للمحاماة 3-1، وسجل للفائز حسن إسماعيل وحمد الزعابي وجمال غريب، ونال سلطان أحمد جائزة افضل لاعب.

وتقدمت اللجنة المنظمة برئاسة عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي وعضو مجلس الإدارة عبدالله حسن الدرمكي مدير منتخبات كرة الصالات ولاعب منتخب كرة اليد ونادي الاتحاد كلباء سابقاً بأحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة بلقب دوري الخليج العربي.

وقال عبدالله حسن الدرمكي «الشكر الجزيل إلى الشيخ هيثم بن صقر القاسمي على دعمه ومساندته الكبيرة ورعايته الكريمة لبطولة كلباء الرمضانية وأتمنى للجنة المنظمة برئاسة عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي كل التوفيق والسداد في إخراج البطولة بثوب مميز في ظل المشاركة المميزة من فرق المنطقة»، وأكد أن بطولة كلباء الرمضانية أصبحت حدثاً مميزاً في المنطقة الشرقية.