شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أبوظبي يحصد لقب الزمن والوصافة في جولة بورتيماو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق أبوظبي المركزين الأول والثاني في سباق أفضل زمن الذي أقيم ضمن تفاصيل الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 المقامة حالياً في مدينة بورتيماو البرتغالية، لتكون زوارق أبوظبي الإماراتية أول وثاني المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة. وسجل زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي زمناً قدره 42:58 ثانية، في حين سجل زورق «أبوظبي 2» بقيادة ثاني القمزي زمناً قدره 42:66 ثانية، وحل ثالثاً زورق النرويجي «ميريت ستروموي 50» في المركز الثالث بزمن قدره 42:86 ثانية.

والجدير بالذكر أن فريق أبوظبي هو حامل لقب البطولة لموسمين متتاليين، ويسعى للحفاظ على اللقب العام للموسم الثالث على التوالي هذا الموسم.

كرر الفريق الإماراتي نفس المشهد الخالد الذي بدأ به البطولة في بورتيماو في موسم 2018، حيث تمكن من إحراز المركزين الأول والثاني في الزمن الأفضل ليعيد نفس النتائج بقوة في هذا الموسم، ويسجل حضوره بقوة بين كافة المشاركين.

وسيكون فريق أبوظبي أول المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة، لكي تكون له الحظوظ الكبرى من أجل تسجيل الفوز في الجولة الافتتاحية والوصول إلى أفضل المراكز من خلال مشواره في الحفاظ على لقب البطولة لموسم 2019.

وأعرب سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن السعادة الكبيرة لتحقيق الفريق للنصر في سباق الزمن الأفضل، وتسجيل أفضل الأزمنة في بداية المشوار، وأكد أن الفريق لديه فرصة كبيرة جداً في السباق الرئيسي كي يتوج بطلاً للمنافسة ويسجل أقوى بداية للموسم.

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وقال الرميثي: «رفع فريق أبوظبي من حظوظه كثيراً بالفوز في السباق الرئيسي للجولة، خاصة أنه سيكون أول وثاني المنطلقين، ونتمنى أن نوفق في استثمار ذلك كي نواصل حصد النجاح والنقاط والتميز بين كافة المشاركين في هذه البطولة».

وكان فريق الفيكتوري تيم، قد حجز مراكز متقدمة، تضاف لمجموع الإنجازات والميداليات الدولية للإمارات، حيث قدم البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم أداء مبهراً عندما أحرز المركز الأول في سباق التجارب للفورملا 4، وحصل البطل الإماراتي على أفضل زمن في منافسات السرعة ليضمن موقعاً مميزاً في السباق الأول. وبعدها أبهرنا البطل بشق طريقه للمركز الأول متفوقاً على 9 فرق عالمية، ليتربع على عرش أول منافسات بطولة العالم للفورمولا (F4-S).

ويستعد البطل العالمي للسباق الرئيسي الثاني طامحاً إلى المركز الأول ليضيف نقاطاً جديدة لرصيده الحالي 20 نقطة، وعلق البطل أحمد الفهيم قائلاً: «الحمد لله حققنا المراكز الأولى وسنواصل تألقنا بعون الله ودعم مؤسسة الفيكتوري تيم في السباق الرئيسي الثاني».

بينما يسعى الثنائي الإيطالي أليكس كاريلا قائد زورق «الفيكتوري 44» والبطل الإماراتي أحمد الهاملي قائد زورق «الفيكتوري 3» إلى تحسين أدائهما، والمنافسة بشدة للوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى للصعود إلى منصة التتويج خلال منافسات جائزة البرتغال الكبرى.

وأبدى حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، رضاه التام بالنتائج التي حققها الفريق بفئة الفورمولا 4 (F4-S) وقال: «هدفنا الأول والأخير هو تأهيل المواهب الإماراتية الصاعدة لخوض تحديات عالمية، واليوم أبهرنا بطلنا أحمد الفهيم بهذه النتائج المبشرة، وأعتبر أن كل إنجاز جديد يضيف الخبرة والثقة للمواهب الإماراتية وللفريق ويخلق تحدياً جديداً».

وحفز المتسابقين على تحدي أنفسهم من أجل أن يقدموا أفضل ما لديهم، مشدداً على أن الفريق يمتلك الكثير وقادر على تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية في المحافل والبطولات الدولية.