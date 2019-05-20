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إلغاء مباراة العراق وليبيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه تلقى إشعاراً من نظيره الليبي يقضي بإلغاء المباراة الودية بين المنتخبين التي كانت مقررة في شهر يونيو /‏‏ حزيران المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي،أن نظيره الليبي أبلغه بتعذر إجراء المباراة، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا، وهو ما يتعذر معه تجميع اللاعبين وتهيئتهم.

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