شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة العراق وليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه تلقى إشعاراً من نظيره الليبي يقضي بإلغاء المباراة الودية بين المنتخبين التي كانت مقررة في شهر يونيو / حزيران المقبل.
وذكر الاتحاد العراقي،أن نظيره الليبي أبلغه بتعذر إجراء المباراة، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا، وهو ما يتعذر معه تجميع اللاعبين وتهيئتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء مباراة العراق وليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.