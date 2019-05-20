شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مجموعات «مكتوم بن راشد» اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يسدل الستار مساء اليوم على دوري مجموعات النسخة التاسعة من بطولة مكتوم بن راشد الكروية، المقامة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، تحت رعاية كريمة من الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

تستهل أولى المباريات في العاشرة، بلقاء الاتحاد الرياضي للجامعات بطل نسختي 2013 و2014 مع فريق نيس إف سي، في مباراة يبحث عنها الاتحاد الرياضي صاحب رصيد ست نقاط، عن تحقيق تعادل أو فوز يضمن له بلوغ الدور الربع نهائي، فيما يطلبها نيس إف سي بشعار الفوز الشرفي والنقطة السادسة، على أن ينتظر نتيجة هذه المباراة فريق خلف الحبتور الذي أنهى أول أمس، مبارياته بعد أن اكتفى برصيد سبع نقاط.

ويقام في التوقيت ذاته، على الملعب رقم 2، لقاء فريقي السيلساو مع العين في مباراة يسعى خلالها الأول إلى تحقيق الفوز الذي يضمن له بلوغ النقطة العاشرة وحسم صدارة فرق المجموعة، فيما يطلبها الثاني بشعار الوادع الشرفي وخلط أوراق البطولة، خصوصاً أن فوز العين بأكثر من هدف قد يمثل هدية ثمينة للحبتور ببلوغ ربع النهائي.

وتُتبع هاتين المباراتين، بلقاء وحيد لحساب المجموعة الرابعة، حين يلتقي مركز هانوفر الطبي صاحب رصيد صفر نقطة، مع دناتا الساعي إلى الفوز بأي نتيجة تمكنه من بلوغ النقطة السادسة، خصوصاً أن متصدري المجموعة أصباغ ناشيونال والإمبراطور أنهيا مشوارهما في دوري المجموعات بشراكة مؤقتة للصدارة برصيد ست نقاط لكل منهما.

وسجلت البطولة أول أمس، ولحساب الجولة التاسعة من دوري المجموعات، تحطيم الرقم القياسي كأكبر عدد أهداف تشهده مباراة واحدة، بعد أن نجح فريق الاتحاد الرياضي للجامعات في الفوز على العين بنتيجة 15-0.

وحملت أهداف الاتحاد الرياضي توقيع كل من حمزة الزناتي (هاتريك)، وهدفين لكل من أسامة الشحي، وصالح العامري، وعادل مسعود، وحسن الحبيب، وهدف لكل من هيثم عيشة، ومهدي عماد، ومحمد سلامة، ومحمد السيد.

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وشهدت الجولة ذاتها تعادل فريقي خلف الحبتور والسيلساو 1-1، وسجل للأول أحمد عبد الرحمن، وللثاني محمد عمر، وتحقيق «أصباغ ناشيونال لانتصار مستحق على الإمبراطور بثلاثية نظيفة سجلها جلال نسمة، ومحمد عماد وعبد الصمد.

وأكد الدكتور سعيد الحساني، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن تحقيق الفوز خلال مباراة العين بأكبر عدد من الأهداف، يصب في مصلحة الفريق نحو مشوار ضمان تأهله للدور الربع نهائي.

وأوضح أن «تسجيل لاعبي الاتحاد الرياضي ل15 هدفاً وتحطيم الرقم القياسي في البطولة لمباراة واحدة، يعكس شغف لاعبينا بالسعي لبلوغ الدور الثاني، حيث كنا نعلم أننا الأفضل والدوافع لدينا أقوى من فريق العين».

الطيب: «ليدر سبورت» ترعى بطولة تحمل اسماً عزيزاً

أشاد عبدالرحيم الطيب مدير عام شركات ليدر سبورت بالنسخة الحالية من بطولة مكتوم بن راشد الرمضانية، مؤكداً أن «ليدر سبورت» ترعى وتدعم الحدث منذ انطلاقه لأنها تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوبنا جمعياً، وهو اسم المغفور له، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وأدخله فسيح جناته.

وشكر الطيب الشيخ محمد بن مكتوم على ما يقدمه للبطولة من دعم، كما شكر اللجنة المنظمة، مؤكداً أن النسخة الحالية مميزة وتشهد مبارياتها إثارة كبيرة.

يذكر أن «ليدر سبورت» راعي البطولة صممت كأس البطولة، في أشهر مصانع إيطاليا المتخصصة، وأكد عبد الرحيم الطيب أن الشركة قامت بتصنيع كأس وميداليات البطولة في إيطاليا لدى أحد أكبر المصانع المتخصصة في تصنيع كؤوس البطولات الكبرى، سواء على صعيد بطولات الدوريات الأوروبية أو العالمية.