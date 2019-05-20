«كلنا خليفة» إلى ربع نهائي «رمضانية الفرجان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل مساء اليوم مباريات النسخة الثامنة لبطولة «الفرجان» الرمضانية في سداسيات الصالات التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «عام التسامح» وذلك بمباراتين بين فريقي الشاهين للمقاولات البحرية و راك، ثم الريادة للعقارات وفريق علي موسى.

وشهدت البطولة أمس الأول إعلان تأهل فريق «كلنا خليفة» متصدر المجموعة الأولى وأكاديمية نادي الإمارات ثاني المجموعة الأولى رسمياً إلى الدور ربع النهائي وذلك بعد تعادلهما 2-2 في الجولة الأخيرة للمجموعات، والتي شهدت أيضاً تعادل فريق كرم البلوشي للنقليات حامل اللقب مع كوماندو 4-4.

وفي جانب آخر تتابع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة وبقية الأعضاء الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة وتهيئة أفضل الظروف أمام النجاح التنظيمي والفني على غرار النسخة الماضية للبطولة.

يذكر أن اللجنة المنظمة تتألف من: خلف سالم بن عنبر رئيساً، سالم حسن النعيمي مديراً، أحمد، شادي أسد اختصاصي العلاج الطبيعي، سالم الحبشي، أحمد الرفاعي في التعليق على المباريات، محمد أبوالعزم في الدعم التقني والصوتيات ومحسن ماضي أمين سر البطولة.