دبي تستضيف أول طواف نسائي في ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات رئيس اللجنة النسائية ورئيس لجنة التسويق والتطوير في الاتحاد عن استضافة دبي لأول طواف دولي نسائي في الشرق الأوسط من11 إلى 14 ديسمبر المقبل، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأوضحت الجسمي أن الطواف النسائي حظي بموافقة الاتحاد الدولي، وسيشهد مشاركة 15 فريقاً محترفاً حول العالم، وسيشرف على تنظيمه اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ويمتد على 4 مراحل، مشيرة إلى أن هذا الحدث جاء ليؤكد التطور الكبير الذي حققته رياضات الدراجات الهوائية النسائية في الدولة التي شهدت زيادة في عدد اللاعبات في كل الأعمار،ووصل عدد المشاركات في سباق المرموم الشهر الماضي إلى 200 لاعبة.