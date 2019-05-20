الغيلي: الملك مدرسة متفردة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أكد خالد الغيلي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن عودة «الملك الشرقاوي» إلى منصة التتويج مجدداً جاء بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو يصب في مصلحة الكرة الإماراتية والمنتخبات الوطنية عبر دخول طرف جديد إلى ساحة التنافس التي ظلت محتكرة خلال السنوات الأخيرة على 3 أندية دون غيرها.

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وقال: «تتويج الكوماندوز الملكي بيد إماراتية يزيد من قيمة الإنجاز، ويمنحه نكهة خاصة وقيمة مضاعفة، ويجعلنا نشعر بالفخر بقدرات المدرب المواطن، ونشكر كل من منح الثقة لعبدالعزيز العنبري الذي أكد جدارته بقيادة الفريق في دوري المحترفين، وقاده إلى إنجاز سيظل راسخاً في الذاكرة الشرقاوية».

وأشار الغيلي أن ملامح البطل الشرقاوي ظهرت منذ الجولات الأولى، عبر قوة شخصية الفريق وتفوقه على الأندية الكبيرة التي كانت مرشحة بقوة، وأعتقد أن الخسارة الوحيدة التي مني بها الفريق من الوصل في الجولة ال 24 كانت وراء حسم المركز الأول أمام الوحدة، لأنها أوجدت ردة فعل إيجابية لدى اللاعبين، وحررتهم من الضغوط وصنعت النجاح والإنجاز.

ونوه الغيلي بأن تحقيق اللقب بعد 23 عاماً يؤكد أن الشارقة يظل فريقاً كبيراً مهما ابتعد عن منصات التتويج والألقاب، خاصة أن نادي الشارقة يعد مدرسة نموذجية متفردة في تخريج اللاعبين المميزين، وكذلك المدربين الأكفاء أمثال جمعة ربيع، الذي قدم الكثير لكرة الإمارات، وحالياً العنبري.