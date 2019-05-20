«الشطرنج والثقافة للفتيات» في الشارقة يضم الهندية ميشرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن بدء تفعيل عقود الرعاية للاعبات المحترفات وذلك ضمن خطة النادي الرامية إلى استقطاب اللاعبات الموهوبات من مختلف المراحل السنية، لدعم النادي بشكل أفضل والترويج له ولإمارة الشارقة بما يتناسب مع أهميتها الكبيرة ودورها الرياضي.

وقامت إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ممثلة في نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي بتوقيع عقد مع الهندية شانيا ميشرا والتي تعتبر بادرة أولى من خطط النادي للتعاقد مع المزيد من اللاعبات المحترفات ورعايتهن خلال الفترة المقبلة والتي تعمل على تحفيزهن نحو تطوير أدائهن في اللعبة.

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وقالت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة إن النادي اتخذ هذه الخطوة لاستقطاب المزيد من اللاعبات المميزات للعب باسم النادي والإمارة الباسمة، والتي تتميز في مختلف الرياضات ومن بينها الشطرنج.

وقالت: التعاقد مع اللاعبة الهندية هو بداية لضم المزيد من اللاعبات المحترفات من المتواجدين بالدولة حيث سيعمل ذلك على الترويج للعبة ودعمها وانتشارها في مختلف القطاعات سواء بالمدارس أو الجامعات، وبالتالي ستكون الفائدة للجميع النادي واللاعبين.

وأكدت رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن تفعيل النظام الاحترافي في الرعاية سيكون له دور أيضا في إكساب لاعبات النادي المزيد من الخبرات بعد الاحتكاك باللاعبات المحترفات بشكل مباشر ومستمر وهو ما يحقق رؤية وأهداف النادي لدعم لاعباته وانتشار اللعبة، وأوضحت أن النادي يرحب دائما بكافة الراغبات في الانضمام إليه والباحثات عن تطوير أنفسهن وموهبتهن في لعبة الأذكياء.